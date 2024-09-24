الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تعلن قصف مستوطنة كتسرين بصلية صاروخية

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :