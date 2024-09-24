الـ'فيفا' يصطف الى جانب الإحتلال ضد فلسطين!

العالم - فلسطين

وقرر الـ"فيفا"، "عدم إيقاف المنتخب الإسرائيلي عن المسابقات الدولية، ورفض الطلب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن اعتماد القرار سيتم في مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقدم الاتحاد الفلسطيني طلبا لاستبعاد تل أبيب، في مايو الماضي، وإقرار عقوبات مناسبة ضد الفرق الإسرائيلية بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.

ويتهم الطلب الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، والتمييز ضد لاعبين عرب وإدراج أندية موجو

وتواصل فرق الكيان المحتل المنافسة في المسابقات تحت رعاية الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وأعمال العنف الإسرائيلية في فلسطين.

يذكر أنه "تم إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية بعد بدء حرب أوكرانيا.