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اصابات اثر قصف الاحتلال خمس مبان سكنية بقرية كفر ملكي جنوبي لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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