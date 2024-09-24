رد المقاومة اللبنانية.. وردود الأفعال الدولية على عدوان الاحتلال على لبنان

العالم – بانوراما

ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المجتمع الدولي إلى عدم السماح بأن يصبح لبنان غزة أخرى، وأعربت الصين عن صدمتها الكبيرة لعدد ضحايا الضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق؛ بينما حذّرت روسيا من 'زعزعة كاملة لاستقرار' الشرق الأوسط جراء التصعيد.

كذلك أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ القلق إزاء تصعيد الوضع على طول الخط الأزرق والعدد الكبير للضحايا المدنيين.

- الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال الاعتداءات الأخيرة على لبنان ويحاول جر المنطقة إلى حرب شاملة.. كيف تعلقون؟

- حزب الله يحافظ دائما على معادلة الردع مع الاحتلال وقد بدأ الرد على هذه الاعتداءات.. هل نتوقع في القريب العاجل مفاجآت وردود أكثر قوة وتأثيرا؟

- هل يمكن أن نرى منظومات صاروخية جديدة لم يستخدمها حزب الله من قبل في هذه المعركة؟

- منذ البارحة وحتى الآن كانت هناك ردود قوية من الحزب وتجاوزت حيفا واليوم وبعد الاعتداء على الضاحية.. هل تتوقعون ردود أقوى؟

- الإعلام العبري فضح الاحتلال وأكد أنه لم يستهدف البنية التحتية أو مخازن الصواريخ للمقاومة كما يزعم وأن الحزب عنده الكثير في جعبته وأن الرد سيكون قاسيا، لماذا يتعمد الاحتلال إلى خلق انتصارات وهمية وهل هو عاجز فعلا عن مواجهة المقاومة ولذلك يتعمد سياسة الاغتيالات؟

- نتنياهو حاول خلق فجوة بين المقاومة وحاضنتها الشعبية من خلال تصريحاته أن حرب ضد الحزب وليس ضد اللبنانيين وقد أثبت بالفعل من خلال استهداف المدنيين كذبه..كيف تقيمون العلاقة بين المقاومة وحاضنتها الشعبية بعد العدوان الأخير على لبنان؟

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