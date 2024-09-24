كيف انتشرت إشاعة اغتيال القيادي 'السنوار'؟!

العالم - الإحتلال

ولكن بعدها أذعن جيش الاحتلال حسب تقديراته بأن السنوار لا يزال على قيد الحياة ويعمل داخل غزة.



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإن السنوار يتخذ احتياطات كبيرة ويتجنب الظهور حتى أمام الأشخاص المقربين منه في حركة حماس.

وتكشف الصحيفة أن الفكرة بأنه أغتيل بواسطة الجيش الإسرائيلي دون أن يعلموا بوجوده في موقع الاستهداف نشأت خلال نقاشات عُقدت داخل الجيش.



وخلال أحد هذه النقاشات، تم عرض هذا التقدير، ولكن عددا قليلا فقط من المشاركين في النقاش كانوا يؤيدون هذه النظرية والغالبية كانت تعتقد أن السنوار لا يزال على قيد الحياة.

وفي مكايدة الإحتلال لإخفاء هزيمته في كسر ضلوع المقاومة و تضليل الرأي العام عبر نشر الأكاذيب و إخفاء حقائق عدوانيته وإبادته للمدنيين الأبرياء في غزة و لبنان، كان الصحفي في صحيفة "معاريف"، بن كاسبيت، نشر يوم أمس، أن "إسرائيل" تدرس إمكانية أن السنوار لم يعد بين الأحياء.



وهذا التقدير جاء من قبل عدد من الخبراء في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) المتخصصين في الشأن الفلسطيني، ولكن حتى الآن لا توجد لديهم دلائل أو إثباتات على الأرض.



في المقابل، رفض جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) هذا الاحتمال ويعتقدون أن السنوار لا يزال حيا.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الموضوع قوله: "لقد حدثت حالات في الماضي حيث اختفى واعتقدنا أنه "قُتل"، لكنه عاد للظهور بعد ذلك".



وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت، الأمس، عن اشتباه الجيش الإسرائيلي بجثة تعود لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ما دفعه لجلب عدد من الجثث لإجراء فحص الحمض النووي.



وذكرت "القناة الـ12" العبرية أن الجيش الإسرائيلي جلب عددا من الجثث من قطاع غزة، وذلك لفحصها في معهد الطب العدلي، للتأكد ما إن كانت إحداها تعود للسنوار.



وأشارت القناة إلى أنه جرى نقل الجثث من قطاع غزة إلى "إسرائيل" لإجراء فحص الحمض النووي، للاشتباه في أن إحداها تعود للسنوار، لكن النتائج عادت سلبية.

والأسبوع الماضي، كشفت "القناة الـ12" العبرية أن جهاز الشاباك خصص وحدة استخباراتية لمراقبة تحركات السنوار منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



وأشارت القناة إلى أن هذه الوحدة تعمل على مدار الساعة، وتم تخصيص موارد هائلة لتعقب السنوار، منوهة إلى أنه نجح في كل مرة في الإفلات قبل الوصول إليه بساعات، رغم الجهود الإسرائيلية المكثفة والتصريحات المتواصلة حول ملاحقته.

هذا.. و يجب أن يدرك الإحتلال بأن المقاومة لن تنكسر أبدا و ستبقى صامدة أمام انتهاكاته الغاصبة حتى تزيل كيانه الغيرشرعي عن صفحة التاريخ و يمحوها عن خريطة العالم كلها.