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صفارات الإنذار تدوي في صفد بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

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