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وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ بشكل مباشر في روش بينا

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

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