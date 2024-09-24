الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في جنوب حيفا خشية تسلل طائرات مسيّرة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :