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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في "بيت جان" بالجليل الغربي

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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