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موقع صفارات الإنذار في عتليت تقع فيه قاعدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي "شاييطت 13"

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

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