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صفارات الإنذار تدوي في "إيلانيا" ومفترق "غولاني" جنوب غرب طبريا

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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