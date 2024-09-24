الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة الانباء اللبنانية: غارات اسرائيلية على محيط مدينة بعلبك وبلدات صور وجزين المنطقة السهلية بين بلدتي علي النهري وسرعين جنوبي لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :