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الاعلام العبري: وصول 3 مسيرات من لبنان للقاعدة البحرية في عتليت جنوبي حيفا

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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