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الاحتلال لم يعد لديه أي خطة أو استراتيجية في قطاع غزة + فيديو

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

شمال لبنان (العالم) 2024.09.24 - أكد رئيس تحرير صحيفة "سفير الشمال" اللبنانية غسان ريفي أن كيان الاحتلال لم يعد لديه أي خطة أو استراتيجية في قطاع غزة، وإن كل ما يفعله الإسرائيلي اليوم هو محاولة للضغط على المقاومة.

العالملبنان

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية أشار غسان ريفي إلى أن: كل ما يفعله الإسرائيلي اليوم هو محاولة للضغط على المقاومة، سواء من حيث المعنويات أو من حيث الضربات العسكرية الأفقية التي يقوم بها ويقتل من خلالها المدنيين.

وأضاف: لقد فشل الإسرائيلي في غزة بشكل كامل بعدم تحقيق أهداف الحرب، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى بالقوة وتشريد الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يعد لديه في القطاع أي خطة أو أي استراتيجية، حتى وصل الأمر إلى أن الجيش بات يقول بأننا نخوض حربا لا أفق لها وهي حرب استنزاف نتيجة ضربات المقاومة.

ولفت غسان ريفي إلى أن: الجميع يعلم أن نتنياهو يريد استمرار هذه الحرب لأنها مرتبطة ببقائه في الحكم وتمنع عنه كأس المحاسبة والمحاكمة، وربما القتل كما حصل مع سلفه السابق رابين.

وخلص إلى القول إن نتنياهو: لا يستطيع إيقاف الحرب، وأربكته جبهة الإسناد بشكل كامل، وأربكت الجيش واستنزفت هذا الجيش في كل مندرجاته، لذلك اليوم هو قد وضع شعارا غبيا جدا وهو إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة وإعادة تغيير الواقع الأمن والعسكري في منطقة الشمال وعلى الحدود مع لبنان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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