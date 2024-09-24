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وزير الصحة اللبناني: 569 شهيدا منهم 50 طفلا و94 امرأة جراء الغارات الإسرائيلية منذ صباح أمس

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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