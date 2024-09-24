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هآرتس عن تقديرات المؤسسة الأمنية: حزب الله لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الإقتصادية لـ"إسرائيل"

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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