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جيش الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة بمنطقة عتليت جنوبي حيفا واندلاع النيران بالمكان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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