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نائب رئيس ايران: 10 آلاف شركة معرفية تنشط في البلاد

نائب رئيس ايران: 10 آلاف شركة معرفية تنشط في البلاد
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي ان هنالك 10 آلاف شركة معرفية تنشط في البلاد في الوقت الحاضر، وبحسب الخطط المرسومة يجب أن يرتفع العدد إلى 30 ألف شركة.

وفي لقاء مع أساتذة الجامعات والنخب بمحافظة قم مساء الثلاثاء قال حسين افشين: نحتاج إلى مزيد من الدعم من الاجهزة المعنية لتطوير الشركات القائمة على المعرفة.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية: ان الدعم الموجه للمشاريع الجامعية العلمية والفعالة هو أهم أولوية وهدف للدائرة العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي برئاسة الجمهورية.

وقال افشين: ان الدخول الى مجال الذكاء الاصطناعي والمواضيع الناشئة الأخرى هو أحد المواضيع التي رحبت مؤسسة النخب والدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية بدخول الأساتذة إليها وتم الاخذ بنظر الاعتبار تقديم دعم خاص في هذا المجال.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين هذه الدائرة والحوزة العلمية في قم ، وقال: في إطار هذه المذكرة سيتم التعاون في المجالات الناشئة حديثا في الاصعدة الاجتماعية والثقافية.

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