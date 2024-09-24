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هآرتس عن مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله لديه أكثر من مئة ألف صاروخ وقذيفة جاهزة للإطلاق وهذا أمر لا ينبغي الإستخفاف به

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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