الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
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غارات جوية إسرائيلية تستهدف عدشيت وحاروف وتول وكفرفيلا وعين قانا وكفرملكي ومرتفعات كسارة العروش في جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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