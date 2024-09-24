الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
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الرئيس بشار الأسد للحكومة السورية الجديدة: عنوان عملكم الأساسي حاليا هو كيف نقف الى جانب أشقائنا اللبنانيين لمواجهة جرائم الصهاينة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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