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خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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