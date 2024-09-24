الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: "إسرائيل" التي تقتل علماءنا وضيوفنا وتدعم الارهابيين

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :