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الرئيس بزشكيان: يجب ان يكون هناك استفتاء عام في فلسطين لتقرير المصير

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

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