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الرئيس بزشكيان: "إسرائيل" ارتكبت ابادة جماعية بزعم الدفاع عن النفس

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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