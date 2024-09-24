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الرئيس بزشكيان: "إسرائيل" هزمت في غزة ولن تتمكن من استعادة اسطورة قوتها التي لا تقهر بأي حجم من العنف الوحشي

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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