الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: على المجتمع الدولي ان يعمل على التوصل لوقف دائم لاطلاق النار في غزة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :