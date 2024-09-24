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إعلام الإحتلال: في منطقة حتسور الجليل تقرر بدء توزيع فرش النوم للمبيت في الملاجئ بسبب التصعيد

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

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