الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة البابلية جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :