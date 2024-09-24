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القناة 14 الإسرائيلية: حزب الله أطلق أكثر من 400 صاروخ منذ الصباح في أكبر حصيلة ليوم واحد منذ بداية الحرب

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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