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الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف بلدة شقرا في جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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