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إصابة حرجة برصاص الاحتلال في الصدر تصل مستشفى يطا الحكومي من مخيم الفوار في الضفة الغربية

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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