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طائرات الإحتلال تشن غارة على بلدة السعديات جنوب بيروت

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

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