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إعلام الإحتلال: الطائرة المسيّرة التي استهدفت قاعدة رامون العسكرية وصلت من العراق وفشلت الدفاعات الإسرائيلية بالتصدي لها

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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