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إعلام الإحتلال: أضرار بمنطقة عين باهف قرب الحدود الأردنية نتيحة تساقط شظايا صواريخ القبة الحديدية خلال محاولة فاشلة لاعتراض الطائرة المسيّرة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

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