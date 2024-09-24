الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
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إعلام الإحتلال يقول إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في موقع سقوط المسيّرة بوادي عربة جنوب فلسطين المحتلة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

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