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غارة إسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

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