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سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونه ومحيطها شمال فلسطين المحتلة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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