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الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف أطراف حميلا ووادي عين قانا جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

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