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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي بجنوب الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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