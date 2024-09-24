الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة العاقبية جنوبي لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :