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مصادر لبنانية: سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب والبقاع

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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