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وزير الخارجية الإيراني: على الإتحاد الأوروبي ان يوقف دعم بعض أعضائه لـ"إسرائيل"

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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