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الأجهزة الأمنية في نيويورك تحاول فض احتجاج يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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