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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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