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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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