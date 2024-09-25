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الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن عشرات الغارات بشكل مكثف مستهدفا مناطق مختلفة في جنوب لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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