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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: نحن من سيحدد الإطار الزمني للرد على اغتيال الشهيد هنية ولا يمكن لـ"إسرائيل" ان تفعل ما تريد

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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