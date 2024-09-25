الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: من المؤكد أن "إسرائيل" حريصة على تأجيج نيران الحرب وتوسيع نطاقها في المنطقة

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :