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غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق لبنان

الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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